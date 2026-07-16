После землетрясения объявлено предупреждение о цунами

В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,9 После землетрясения объявлено предупреждение о цунами

В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Согласно данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в 42 км к северо-западу от города Те-Анау.

Очаг землетрясения залегал на глубине 76,4 км. После подземных толчков было объявлено предупреждение о цунами.

На данный момент информации о погибших, пострадавших или разрушениях не поступало.

В то же время местные власти оценили магнитуду землетрясения в 6,3.

Новая Зеландия и Соломоновы Острова расположены в пределах сейсмически активной зоны Тихоокеанского «Огненного кольца», где наряду с частыми землетрясениями регулярно происходят извержения вулканов.