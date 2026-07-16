Dildar Baykan Atalay, Marina Mussa
16 Июля 2026•Обновить: 16 Июля 2026
В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,9.
Согласно данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в 42 км к северо-западу от города Те-Анау.
Очаг землетрясения залегал на глубине 76,4 км. После подземных толчков было объявлено предупреждение о цунами.
На данный момент информации о погибших, пострадавших или разрушениях не поступало.
В то же время местные власти оценили магнитуду землетрясения в 6,3.
Новая Зеландия и Соломоновы Острова расположены в пределах сейсмически активной зоны Тихоокеанского «Огненного кольца», где наряду с частыми землетрясениями регулярно происходят извержения вулканов.