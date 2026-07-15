Повышенная смертность зафиксирована во всех регионах Нидерландов, причем наибольшее число смертей пришлось на юг и восток страны, где температура была самой высокой

В Нидерландах зафиксировано более 900 случаев сверхсмертности из-за жары Повышенная смертность зафиксирована во всех регионах Нидерландов, причем наибольшее число смертей пришлось на юг и восток страны, где температура была самой высокой

По данным Национального института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM), в Нидерландах во время экстремальной жары, продолжавшейся с 22 июня по 5 июля, умерло на 900 человек больше, чем ожидалось, сообщила в среду государственная телерадиокомпания NOS.

Точная причина смерти неизвестна, однако ведомство заявило, что «весьма вероятно», что жара сыграла свою роль. Большинство умерших были старше 80 лет.

RIVM отметил, что пожилые люди особенно уязвимы в периоды сильной жары, поскольку их органы функционируют менее эффективно, они меньше потеют и более подвержены риску обезвоживания. Люди с хроническими заболеваниями сердца, сосудов и легких также подвергаются более высокому риску, поскольку жара может усугубить симптомы.

Институт отметил, что плохое качество воздуха во время тепловой волны усугубило риски для здоровья уязвимых групп населения.

Повышенная смертность зафиксирована во всех регионах Нидерландов, причем наибольшее число смертей пришлось на юг и восток страны, где температура была самой высокой. Хотя число смертей возросло во всех возрастных группах, наиболее резкий рост наблюдался среди людей в возрасте 80 лет и старше.

В период с 22 по 28 июня было зарегистрировано 586 случаев сверхсмертности, что на более чем 100 превышает первоначальную оценку.

Еще 325 случаев смерти сверх ожидаемого числа были зарегистрированы в период с 29 июня по 5 июля, что, по определению RIVM, отражает «последствия» тепловой волны, когда люди умирают от осложнений, связанных с жарой, уже после снижения температуры.

Эта жара стала первым случаем, когда голландская метеорологическая служба KNMI объявила самый высокий уровень предупреждения об опасных погодных условиях из-за экстремальной жары. Такое предупреждение не объявлялось даже во время рекордных температур в 2019 году.