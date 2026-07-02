В Нигерии 18 человек погибли при столкновении грузовика с пассажирским автобусом Причиной аварии, по предварительным данным, стала потеря управления водителем грузовика

По меньшей мере 18 человек погибли в результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом в штате Сокото на северо-западе Нигерии.

Как сообщил представитель отделения Национального союза работников автомобильного транспорта Нигерии в штате Сокото Белло Мухаммед, авария произошла на автодороге Сокото — Яури, где пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем.

По его словам, по предварительным данным, в результате ДТП погибли 18 человек, еще множество получили ранения.

Мухаммед отметил, что состояние некоторых пострадавших, доставленных в больницу, оценивается как тяжелое. По предварительной информации, причиной аварии стала потеря управления водителем грузовика.