В Нигерии число умерших от лихорадки Ласса с начала года достигло 190 Власти страны сообщают о росте смертности и продолжающемся распространении опасного вирусного заболевания

В Нигерии число погибших от лихорадки Ласса, передающейся от животных человеку, с начала года выросло до 190 человек.

Об этом сообщил Нигерийский центр по контролю заболеваний (NCDC), отметив, что вспышка заболевания продолжает распространяться в различных штатах страны.

Согласно заявлению ведомства, уровень смертности от заболевания продолжает расти. Показатель летальности достиг 25,2% против 19,1% за аналогичный период прошлого года.

В NCDC подчеркнули, что, несмотря на снижение числа новых подтвержденных случаев за последнюю отчетную неделю, сохраняются проблемы с поздним выявлением заболевания, недостаточным обращением граждан за медицинской помощью, а также случаи заражения среди медицинских работников.

В прошлом году от вируса Ласса в стране также погибли 190 человек.

Правительство Нигерии объявило чрезвычайное положение из-за вспышки лихорадки Ласса 23 января 2019 года.

Заболевание распространено в ряде африканских стран, включая Мали, Того, Гану, Либерию и Сьерра-Леоне. В Нигерии вирус впервые был выявлен в 1969 году в северо-восточном штате Борно.

Лихорадка Ласса передается при контакте с экскрементами грызунов, а также может распространяться от человека к человеку, вызывая тяжелую геморрагическую лихорадку.

Власти призывают население избегать контактов с крысами и другими грызунами.