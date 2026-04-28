Атака произошла в штате Кацина на северо-западе страны

В Нигерии при вооруженном нападении погибли 11 человек Атака произошла в штате Кацина на северо-западе страны

В штате Кацина на северо-западе Нигерии в результате вооруженного нападения погибли 11 человек.

Как сообщил в письменном заявлении представитель полиции штата Кацина Абубакар Садик-Алию, нападение было совершено в деревне Гурби.

По его словам, в результате атаки погибли 11 жителей деревни, еще 2 человека получили ранения.

Силы безопасности были направлены в район происшествия, начато расследование инцидента.

В Нигерии на протяжении длительного времени в различных регионах страны продолжают совершать атаки как вооруженные банды, так и террористические организации «Боко Харам» и западноафриканская ветвь ДЕАШ — ISWAP.