В Нигерии при вооруженном нападении погибли 11 человек

Adam Abu-bashal, Elmira Ekberova
28 Апрель 2026•Обновить: 28 Апрель 2026
В штате Кацина на северо-западе Нигерии в результате вооруженного нападения погибли 11 человек.
Как сообщил в письменном заявлении представитель полиции штата Кацина Абубакар Садик-Алию, нападение было совершено в деревне Гурби.
По его словам, в результате атаки погибли 11 жителей деревни, еще 2 человека получили ранения.
Силы безопасности были направлены в район происшествия, начато расследование инцидента.
В Нигерии на протяжении длительного времени в различных регионах страны продолжают совершать атаки как вооруженные банды, так и террористические организации «Боко Харам» и западноафриканская ветвь ДЕАШ — ISWAP.