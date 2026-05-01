В Нигерии ликвидированы 5 боевиков «Боко Харам»

Adam Abu-bashal, Elmira Ekberova
01 Май 2026•Обновить: 01 Май 2026
В нигерийском штате Борно в ходе военной операции были ликвидированы пять террористов.
По сообщениям местных СМИ, в районе Майанти штата Борно произошло столкновение между военнослужащими и боевиками террористической группировки «Боко Харам».
В результате боя были уничтожены пять террористов, еще несколько получили ранения и скрылись.
После столкновения военные изъяли два велосипеда, принадлежавших боевикам, а также большое количество оружия и значительный объем боеприпасов.
Действующая в Нигерии с начала 2000-х годов группировка «Боко Харам» с 2009 года совершила многочисленные масштабные террористические атаки, в результате которых погибли десятки тысяч человек.
С 2015 года организация также проводит нападения в соседних странах — Камеруне, Чаде и Нигере. В атаках в бассейне озера Чад погибли не менее 2 тысяч человек.
Из-за террористических атак и вооруженных столкновений сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.