В Нигерии в результате нападений на школы похищены 25 учеников и 7 учителей

В штате Ойо на юго-западе Нигерии неизвестные вооруженные лица напали на школы и похитили 25 учеников и 7 учителей. Один из преподавателей погиб.

Как сообщил журналистам губернатор штата Сейи Макинде, инцидент произошел в районе Ориире. Личности нападавших пока не установлены.

По словам главы региона, в настоящий момент начата операция по розыску похищенных. «Правительство штата никогда не поддастся терроризму. Все силы брошены на то, чтобы вернуть людей домой живыми и невредимыми», — заявил Макинде.

Он охарактеризовал ситуацию как «нестабильную и тяжелую», добавив, что силовики продолжают спасательную операцию в районе происшествия.

Тем временем местные учителя провели протестную акцию, требуя освобождения похищенных коллег и учеников.

Нигерия уже долгое время сталкивается с атаками не только вооруженных банд, но и террористических организаций — «Боко Харам» и «Исламского государства Западноафриканской провинции» (ISWAP) — в различных регионах страны.​​​​​​​

