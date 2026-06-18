Кроме того, 22 нападавших были нейтрализованы, около 20 подозреваемых задержаны

В Нигере при нападении на аэропорт погибли 11 военных и двое гражданских Кроме того, 22 нападавших были нейтрализованы, около 20 подозреваемых задержаны

В результате нападения на Международный аэропорт имени Диори Амани в столице Нигера погибли 11 военнослужащих и двое гражданских лиц.

В заявлении Министерства обороны Нигера говорится, что вооруженные лица попытались проникнуть на территорию Международного аэропорта имени Диори Амани.

По данным ведомства, благодаря оперативному вмешательству сил безопасности нападавшие были нейтрализованы до того, как смогли добраться до здания терминала.

В результате атаки погибли 11 военных и двое гражданских. Кроме того, 22 нападавших были нейтрализованы, около 20 подозреваемых задержаны.

В Минобороны подчеркнули, что безопасность в аэропорту обеспечена, воздушная гавань продолжает принимать и отправлять рейсы.

Ранее утром в районе Международного аэропорта имени Диори Амани в Ниамее были слышны интенсивные звуки стрельбы.

Этот аэропорт уже становился целью нападения 28–29 января. Тогда вооруженные лица на автомобилях и мотоциклах проникли на территорию аэропортового комплекса и атаковали оборудование сил безопасности Нигера и военно-воздушных сил страны.