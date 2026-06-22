В некоторых регионах России вводятся временные лимиты на отпуск бензина

Со вторника, 23 июня на территории нескольких областей России вводятся временные лимиты на отпуск бензина.

С 23 июня на АЗС сети «Лукойл» в Воронежской области устанавливаются «временные ограничения». В бак на территории города отпускаются за раз по 30 литров бензина и 60 литров дизеля. На трассе — по 60 литров бензина и 200 литров дизеля.

Об этом говорится в сообщении правительства области.

По словам властей, запас бензина марок АИ-95, АИ-92, а также дизельного топлива в регионе «в достаточном объеме сохраняется» на АЗС федеральных сетей. Временное отсутствие бензина на конкретных заправках в облправительстве связывают с логистикой и «повышением спроса».

Меры ограничения также введены в Омской области. Губернатор региона Виталий Хоценко сообщил, что на АЗС топливо будут продавать только при заправке в бак, не в канистры. Установлены следующие лимиты: не более 40 литров бензина и не более 80 литров дизтоплива на заправках в черте городов, а также до 40 литров бензина и до 200 литров дизтоплива на трассах.

В Саратовской области РФ с 23 по 30 июня введут временные лимиты на отпуск бензина — не более 30 литров на одну машину.

Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он объяснил это необходимостью «снижения необоснованного ажиотажа и возможных спекуляций на топливном рынке».

«На протяжении последних дней фиксируется высокий спрос на бензин всех марок, что создает дополнительные нагрузки на функционирование логистических цепочек. При этом покупки в абсолютном большинстве случаев ведутся со значительным запасом сверх реальной потребности», — отметил губернатор.

«Оперативным штабом региона принято решение с 23 по 30 июня ввести временные лимиты на отпуск бензина для физических лиц — не более 30 литров на одну машину», — сообщил губернатор. По его словам, «эта вынужденная мера необходима в целях снижения необоснованного ажиотажа и возможных спекуляций на топливном рынке».

Решение было принято по итогам совещания с производителями и поставщиками автомоторного топлива, а также профильным блоком правительства региона, добавил Бусаргин.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев призвал жителей сократить поездки на авто и покупать бензин только в необходимых объёмах из-за повышенного спроса. По его словам, дефицит топлива возник из-за перебоев с логистикой у отдельных компаний и ажиотажа среди автомобилистов. В Крыму продажу топлива полностью приостановили — заправляться могут только сотрудники госслужб.