В некоторых районах Кувейта произошло отключение электроэнергии Аварийные бригады продолжают работу по полному восстановлению электроснабжения

В среду, 8 июля рано утром в нескольких районах Кувейта произошли отключения электроэнергии из-за выхода из строя нескольких линий электропередачи.

Об этом сообщило Министерство электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемых источников энергии.

Согласно этой информации, в результате отключений несколько районов остались без электричества, что привело к запуску плана действий в чрезвычайных ситуациях с целью выявления причины сбоя и как можно более быстрого восстановления электроснабжения.

В последующем сообщении министерство отметило, что электроснабжение в нескольких пострадавших районах восстановлено.

Аварийные бригады продолжают работу по полному восстановлению электроснабжения.