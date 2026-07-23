В небе над Астаной впервые испытают аэротакси

Ulviyya Amoyeva
23 Июля 2026•Обновить: 23 Июля 2026
На территории ипподрома «Казанат» в Астане впервые в пятницу, 24 июля проведут демонстрационный полет аэротакси, передает Kazinform.
Над городом поднимется электрическое воздушное судно вертикального взлета и посадки (eVTOL).
Для демонстрации выбрали модель AutoFlight Prosperity, рассчитанную на одного пилота и пять пассажиров.
Она развивает скорость до 200 км/ч и может преодолеть до 200 километров.
Полет над казахстанской столицей запланирован на 9:00. При этом организаторы предупреждают, что дата и время могут измениться, если погодные условия ухудшатся.
Первые демонстрационные полеты eVTOL в Казахстане состоялись в мае 2026 года в Алатау.
Виюне в Казахстане вступил в силу закон, регулирующие развитие аэротакси, eVTOL и беспилотной авиации.
Впервые в Казахстане испытали аэротакси 19 мая в городе Алатау на территории первого в стране вертипорта.