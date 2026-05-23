В национальном парке Крюгера в Южной Африке найдены тела двух пропавших туристов

В всемирно известном заповеднике Южно-Африканской Республики — Национальном парке Крюгера — обнаружены тела двух местных туристов, пропавших без вести.



В заявлении Управления национальных парков Южной Африки (SANPARKS) сообщается, что тела двух туристов были найдены в районе Пафури Национального парка Крюгера, расположенного на северо-востоке страны.



В заявлении отмечается, что поисковые работы были начаты вечером в четверг, 21 мая, после того как персонал лагеря заметил, что туристы не вернулись в лагерь.



Поисковые работы продолжались и в пятницу, 22 мая, отмечается, что сегодня тела двух туристов были обнаружены другими туристами в районе реки.



Пресс-секретарь SANPARKS Дж. П. Лаув сообщил корреспонденту агентства «Анадолу», что погибшие туристы были гражданами Южной Африки.



Лаув отметил, что на месте происшествия не было обнаружено автомобиля, на котором путешествовали туристы. Полиция и сотрудники парка ведут скоординированную работу по расследованию инцидента.

Прецедент в истории Национального парка Крюгера



Министр лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды Южной Африки Уилли Аукамп заявил, что этот случай стал первым в истории Национального парка Крюгера.



Аукамп сообщил, что родственники погибших туристов были уведомлены об этом. Управление национальных парков Южной Африки окажет семьям поддержку в покрытии расходов на транспорт до Лимпопо, проживание и перевозку тел.



На данном этапе из уважения к семьям погибших и для обеспечения беспрепятственного хода расследования других заявлений не будет.



Секция Пафури национального парка Крюгера расположена в самой северной части парка, в районе слияния рек Лувуву и Лимпопо, недалеко от границ с Мозамбиком и Зимбабве.