В НАТО обсуждают заявление США о выводе войск из Германии В сообщении министерства войны США от 1 мая говорилось, что около 5 тысяч военнослужащих, дислоцированных в Германии, будут выведены в течение 6–12 месяцев

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт сообщила, что альянс обсуждает детали решения США о выводе около 5 тысяч военнослужащих из Германии.



Харт выступила с заявлением в социальной сети американской компании X по поводу решения США о выводе около 5 тысяч военнослужащих, дислоцированных в Германии.



«Мы работаем над тем, чтобы понять детали решения США относительно их военного присутствия в Германии», — заявила Харт, отметив, что это решение подчеркивает необходимость того, чтобы Европа продолжала вкладывать больше средств в оборону и брала на себя большую ответственность за общую безопасность.



Она подчеркнула, что в этом вопросе был достигнут прогресс с момента достижения соглашения союзников на саммите НАТО в Гааге в прошлом году о выделении 5% валового внутреннего продукта на оборону: «Пока продолжается этот переход к более сильной Европе в рамках более сильного НАТО, мы полностью уверены в нашей способности обеспечить сдерживание и оборону».



