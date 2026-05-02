В НАТО обсуждают заявление США о выводе войск из Германии

Selen Valente Rasquinho, Nariman Mehdiyev
02 Май 2026•Обновить: 02 Май 2026
Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт сообщила, что альянс обсуждает детали решения США о выводе около 5 тысяч военнослужащих из Германии.
Харт выступила с заявлением в социальной сети американской компании X по поводу решения США о выводе около 5 тысяч военнослужащих, дислоцированных в Германии.
«Мы работаем над тем, чтобы понять детали решения США относительно их военного присутствия в Германии», — заявила Харт, отметив, что это решение подчеркивает необходимость того, чтобы Европа продолжала вкладывать больше средств в оборону и брала на себя большую ответственность за общую безопасность.
Она подчеркнула, что в этом вопросе был достигнут прогресс с момента достижения соглашения союзников на саммите НАТО в Гааге в прошлом году о выделении 5% валового внутреннего продукта на оборону: «Пока продолжается этот переход к более сильной Европе в рамках более сильного НАТО, мы полностью уверены в нашей способности обеспечить сдерживание и оборону».
В заявлении, опубликованном 1 мая министерством войны США (Пентагоном), сообщалось, что около 5 тысяч военнослужащих, дислоцированных в Германии, будут выведены в течение 6–12 месяцев.