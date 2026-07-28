Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 81 БПЛА уничтожен на подлёте к Москве, - Сергей Собянин

В направлении Московского региона летело более 390 БПЛА - мэр Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 81 БПЛА уничтожен на подлёте к Москве, - Сергей Собянин

В направлении Московского региона летело более 390 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С 20:30 вечера до 6:30 утра в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 81 вражеский БПЛА уничтожен на подлёте к Москве», - написал мэр российской столицы в «Максе».

Между тем губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью и утром 28 июля силы ПВО отразили атаку БПЛА на столичный регион.

«В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской. На месте работают все экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.Также в результате падения еще одного БПЛА произошло возгорание шин на открытой площадке. Пожарные расчеты оперативно ликвидируют возгорание.В деревне Ваулово, в СНТ «Дубрава», загорелся частный дом. Возгорание локализовано, в момент происшествия людей в доме не было.В СНТ «Ромашкино» (село Дубна) фрагменты беспилотника повредили дачный дом — пострадавших также нет», - написал в соцсети глава региона.

По его словам, одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, в свою очередь, сообщили, что логистический комплекс в Коледино работает в штатном режиме.

Сообщается, что в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Между тем в Минобороны сообщили о перехвате 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 27 июля до 8.00 мск 28 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 356 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», - следует из публикации.