«В связи с поступающими запросами Комплекс городского хозяйства Москвы сообщает, что поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС в городе происходят в штатном режиме», - столичный комплекс городского хозяйства

В мэрии Москвы сообщили об отсутствии проблем с поставкой нефтепродуктов в столицу «В связи с поступающими запросами Комплекс городского хозяйства Москвы сообщает, что поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС в городе происходят в штатном режиме», - столичный комплекс городского хозяйства

В столичном комплексе городского хозяйства сообщили об отсутствии проблем с поставкой нефтепродуктов в Москву и работой АЗС в городе.

«В связи с поступающими запросами Комплекс городского хозяйства Москвы сообщает, что поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС в городе происходят в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Утром, 18 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке на регион.

«Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ (Московский нефтеперерабатывающий завод). Принимаются меры к ликвидации последствий», - написал Собянин в «Максе».

Он отметил, что в общей сложности на подлете к Москве было сбито более 190 беспилотников.