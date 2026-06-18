В мэрии Москвы сообщили об отсутствии проблем с поставкой нефтепродуктов в столицу

Olga Keskin
18 Июня 2026•Обновить: 18 Июня 2026
В столичном комплексе городского хозяйства сообщили об отсутствии проблем с поставкой нефтепродуктов в Москву и работой АЗС в городе.
«В связи с поступающими запросами Комплекс городского хозяйства Москвы сообщает, что поставка нефтепродуктов в Москву и работа всех АЗС в городе происходят в штатном режиме», - говорится в сообщении.
Утром, 18 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке на регион.
«Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ (Московский нефтеперерабатывающий завод). Принимаются меры к ликвидации последствий», - написал Собянин в «Максе».
Он отметил, что в общей сложности на подлете к Москве было сбито более 190 беспилотников.