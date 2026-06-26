Уничтожение наркотиков было приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

В Мьянме уничтожили более 50 тонн наркотиков Уничтожение наркотиков было приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Сотрудники сил безопасности уничтожили в Мьянме путем сожжения более 50 тонн наркотических веществ.



Как сообщили представители местной полиции, уничтожение наркотиков было приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Наркотические вещества были изъяты в ходе проведенных в стране операций, после чего их сожгли.

26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году с целью укрепления международного сотрудничества и усилий по построению общества, свободного от наркотиков.

Ранее Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) сообщило, что в 2023 году Мьянма, находящаяся под управлением военной хунты, обогнала Афганистан и стала крупнейшим в мире производителем опиума.