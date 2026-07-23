Кроме того, в ведомстве утверждают, что «в городе Одесса ударными БпЛА поражены цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склад с БпЛА, предназначенными для поставки ВСУ».

В МО РФ сообщило о продолжении нанесения «групповых ударов» по объектам портовой инфраструктуры Украины Кроме того, в ведомстве утверждают, что «в городе Одесса ударными БпЛА поражены цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склад с БпЛА, предназначенными для поставки ВСУ».

Минобороны РФ сообщило о продолжении нанесения «групповых ударов» по объектам портовой инфраструктуры Украины и цехам по производству оружия.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате ударов в порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения», - следует из публикации.

Кроме того, в ведомстве утверждают, что «в городе Одесса ударными БпЛА поражены цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склад с БпЛА, предназначенными для поставки ВСУ».