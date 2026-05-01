В МО РФ сообщили о переходе под контроль российской армии селения Покаляное

В Минобороны РФ сообщили о переходе под контроль российской армии населенного пункта Покаляное Харьковской области.

Контроль над селением в Харьковской области установлен накануне «в результате активных действий» подразделений группировки войск «Север», следует из текста сводки о ходе «специальной военной операции», опубликованного пресс-службой оборонного ведомства в пятницу, 1 мая.

Кроме того, на прошедшей неделе подразделениями группировки взяты под контроль населенные пункты Бочково, Землянки Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино Сумской области, отметили в МО РФ.

В течение прошедшей недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», а также два зенитных ракетных комплекса «Бук-М1», следует из сводки.

Также сообщается, что средствами противовоздушной обороны сбиты 53 управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2628 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров противника, отметили в ведомстве.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 139 894 беспилотных летательных аппарата, 658 зенитных ракетных комплексов, 29 110 танков и других боевых бронированных машин, 1 712 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 691 орудие полевой артиллерии и минометов, 60 531 единица специальной военной автомобильной техники»,- заявили в МО РФ.

Украинская сторона приведенную информацию не подтверждает.

