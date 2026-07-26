Ночью ВС РФ нанесен удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК в Киеве и объектам инфраструктуры порта «Черноморск»

В МО РФ сообщили о переходе под контроль российской армии населенного пункта Шевченко Ночью ВС РФ нанесен удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК в Киеве и объектам инфраструктуры порта «Черноморск»

Вооруженные силы России установили контроль над селом Шевченко в Донецкой области, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.

Населенный пункт перешел под контроль российской армии в результате «активных и решительных действий» подразделения группировки войск «Центр», утверждают в ведомстве.

Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации живой силы противника в 146 районах, следует из публикации в соцсети.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 465 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в ведомстве.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 189 940 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 315 танков и других боевых бронированных машин, 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 918 орудий полевой артиллерии и минометов, 67 496 единиц специальной военной автомобильной техники»,- утверждают в МО РФ.

Удары по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины

Кроме того, в ведомстве сообщили, что сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военной промышленности в городе Киеве и объектам инфраструктуры порта «Черноморск» Одесской области, «используемым для доставки и хранения грузов военного назначения», а также горюче-смазочных материалов, «предназначенных для обеспечения ВС Украины».

В Киеве, как сообщается, поражены промышленное предприятие («Смарт интеллиджент систем»), осуществлявшее производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы;

Кроме того, нанесен удар по местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов в юго-западной части Киева, где, как утверждает МО РФ, с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до одной тысячи БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 «Scethe» («Коса»), AQ-100 «Bayonet» («Штык») и разведывательных RQ-100 «Scout» («Скаут»).

Также поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ, в порту «Черноморск» Одесской области.

ГСЧС: за ночь атакованы 10 регионов Украины

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила о разрушениях в Сумской, Харьковской, Днепропетровской области страны в результате атак.

«В столице в результате удара ранения получили три человека: двое мужчин и женщина. Повреждены гражданские объекты, в том числе фармацевтическая компания и склад с питьевой водой. На Сумщине оккупанты на протяжении ночи нанесли десятка ударов БпЛА. Есть разрушение многоквартирных и частных домов, АЗС, магазинов. В Харьковской области из-за ночных обстрелов пострадали два человека, среди них – ребенок»,- следует из публикации в Telegram-канале.

Сообщается, что утром в Харькове под обстрел попал частный сектор, в результате чего один человек погиб, еще двое пострадали, повреждены не менее 14 домов.



«Масштабный пожар в эти минуты тушат спасатели Днепропетровщины: в Кривом Роге вражеские удары разрушили строительный гипермаркет: огонь охватил более 16 тысяч квадратных метров. Пожар удалось локализовать, но тушение осложняет постоянные воздушные тревоги и угроза повторных ударов»,- отметили в ГСЧС Украины.



Удар по Херсону и Чернигову

В ГСЧС Украины также сообщили, что в результате удара по одному из районов города Херсоне загорелся грузовой автомобиль.

«Несмотря на угрозу повторных атак противника, спасатели оперативно ликвидировали пожар»,- следует из публикации в Telegram-канале.

В Чернигове, по данным ГСЧС, спасатели ликвидировали пожар на площади 1500 кв. м, вызванную российской атакой. «Из-за удара по зданию одного из объектов инфраструктуры города возник пожар.

Спасатели ликвидировали возгорание. К ликвидации пожара были привлечены 32 спасателя и 11 единиц техники», - заявили в ведомстве