В МО РФ сообщили о переходе под контроль российской армии населенного пункта Волоховка

Контроль над селением в Харьковской области установила группировка войск «Север»

В Минобороны РФ сообщили о переходе под контроль российской армии населенного пункта Волоховка в Харьковской области.

«В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области»,- следует из публикации на канале оборонного ведомства в социальной сети во вторник, 19 мая.

Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации живой силы противника в 152 районах, отметили в МО РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 651 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, следует из сообщения.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 843 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 368 танков и других боевых бронированных машин, 1 723 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 999 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 990 единиц специальной военной автомобильной техники»,- утверждают в МО РФ.

Украинская сторона приведенную информацию не подтвердила.