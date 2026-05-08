В МО РФ сообщили о переходе под контроль российской армии двух селений за неделю

С 2 по 8 мая зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня, заявили в ведомстве

Российские войска в ходе «специальной военной операции» за неделю установили контроль над двумя населенными пунктами.

Об этом говорится в тексте сводки Минобороны РФ о ходе «специальной военной операции» с 2 по 8 мая.

В частности, сообщается, что подразделения «Южной» группировки войск «в результате активных действий» установили контроль над селением Кривая Лука в Донецкой области, а «в результате активных действий» подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Мирополье Сумской области.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне «специальной военной операции» полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, утверждают в оборонном ведомства.

«Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием БПЛА и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Всего зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня», - заявили в МО РФ, добавив, что в этих условиях российские войска зеркально реагировали на нарушения перемирия.

ВС РФ наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов, поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов, пояснили в ведомстве.



«В течение недели со 2 по 8 мая, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, ВС РФ нанесены шесть групповых ударов, в том числе высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными БПЛА, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников»,- следует из текста сводки.



В течение прошедшей недели ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ выведены из строя боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и две роботизированные платформы реактивной системы залпового огня, сообщили в ведомстве.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 44 управляемые авиационные бомбы, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго», шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 4385 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявили в МО РФ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 144 279 беспилотных летательных аппаратов, 659 зенитных ракетных комплексов, 29 225 танков и других боевых бронированных машин, 1 717 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 830 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 124 единицы специальной военной автомобильной техники», - следует из текста.

Украинская сторона приведенную информацию не подтвердила.