В МО РФ сообщили о нанесении «группового удара» по объектам, используемым в интересах украинских военных

В Минобороны РФ сообщили о нанесении «группового удара» по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», - следует из сводки Минобороны РФ в субботу, 30 мая.

В российском ведомстве утверждают, что «цели удара достигнуты» и «все назначенные объекты поражены».

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», - отмечается в сообщении.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 352 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - добавили в МО РФ.