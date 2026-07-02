По данным российского военного ведомства, удары стали ответом на атаки на гражданскую инфраструктуру России

В МО РФ сообщили о «массированном ударе» по военной и энергетической инфраструктуре Украины По данным российского военного ведомства, удары стали ответом на атаки на гражданскую инфраструктуру России

В Минобороны РФ сообщили о нанесении «массированного удара» по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в ряде регионов Украины.

«Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которого поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях», - следует из публикации.

В российском ведомстве утверждают, что в городе Киеве были поражены «агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «РАДИОНИКС» – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт-7, -9», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет (проект «Клон»)», сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности (ООО «Научно-производственная компания «АТЛОН АВИА»), а также сборочное предприятие авиационной промышленности (ГП «Антонов») .

Кроме того, речь идет о ракетном агрегатно-детальном заводе (АО «Киевский радиозавод», ООО «ТРИМЕН-УКРАИНА»), промышленном предприятии КИЕВ-25 («ПВ ГРУПП УКРАИНА»), транспортно-логистическом центре «МЛП-ЧАЙКА», складе горюче-смазочных материалов КИЕВ-3 (ООО «Грандтерминал») и газораспределительной станции в Киеве и Киевской области.

Между тем украинские власти сообщили, что в результате ночных атак в Киеве, столице Украине, погибли 13 человек, еще 86 пострадали.