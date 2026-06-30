Речь идет о населенных пунктах Ровное и Лесное в Запорожской области и населенном пункте Малиновка в Донецкой области

В МО РФ сообщили о взятии под контроль трех населенных пунктов в Украине Речь идет о населенных пунктах Ровное и Лесное в Запорожской области и населенном пункте Малиновка в Донецкой области

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск двух населенных пунктов в Запорожской области Украины и одного – в Донецкой области. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства во вторник, 30 июня.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Ровное и Лесное Запорожской области», - следует из публикации.

Кроме того, в ведомстве отметили, что «в результате активных боевых действий» подразделения «Южной» группировки войск под контроль перешел населенный пункт Малиновка в Донецкой области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», - говорится в сообщении.



«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 806 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - добавили в МО РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.

