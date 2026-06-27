«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника» и взяли населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области, - утверждают в Минобороны РФ

В МО РФ сообщили о взятии под контроль российских войск населенного пункта Новоскелеватое «Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника» и взяли населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области, - утверждают в Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск населенного пункта Новоскелеватое в Днепропетровской области Украины. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в субботу, 27 июня.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника» и взяли населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области, - утверждают в Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», - говорится в сообщении.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 16 управляемых авиационных бомб, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - добавили в МО РФ.