В МО РФ сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Землянки и Ильиновка в Украине «Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб и 281 беспилотный летательный аппарат самолетного типа» - Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск двух населенных пунктов в Украине. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства во вторник, 28 апреля.

«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Землянки Харьковской области», - следует из публикации.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Ильиновка в «результате решительных действий» подразделения «Южной» группировки войск.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», - отмечается в сообщении.



«Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб и 281 беспилотный летательный аппарат самолетного типа» -добавили в МО РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.

