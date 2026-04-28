В МО РФ сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Землянки и Ильиновка в Украине

Olga Keskin
28 Апрель 2026•Обновить: 28 Апрель 2026
В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск двух населенных пунктов в Украине. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства во вторник, 28 апреля.
«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Землянки Харьковской области», - следует из публикации.
Кроме того, в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Ильиновка в «результате решительных действий» подразделения «Южной» группировки войск.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», - отмечается в сообщении.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб и 281 беспилотный летательный аппарат самолетного типа» -добавили в МО РФ.
Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.