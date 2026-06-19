В МО РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Юрковка Селение в Донецкой области заняли подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Юрковка Донецкой области.

Населенный пункт за истекшие сутки заняли подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ, «продвинувшись» в глубину обороны противника, следует из текста сводки о ходе проведения «специальной военной операции» с 13 по 19 июня, опубликованном оборонным ведомством в пятницу.

Отмечается, что за прошедшую неделю в ответ на «террористические атаки Украины» на гражданские объекты на территории России, ВС РФ нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВС Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации живой силы противника, утверждают в ведомстве.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет наземного базирования «Фламинго» и 3909 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, следует из текста.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 165 087 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 833 танка и другие боевые бронированные машины, 1 740 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 410 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 436 единиц специальной военной автомобильной техники», - утверждают в МО РФ.

Украинская сторона приведенные цифры и информацию не подтвердила.