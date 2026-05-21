Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию

В МО РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Шестеровка в Украине Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск населенного пункта в Харьковской области Украины. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в четверг, 21 мая.

«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области», - следует из публикации.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение центру подготовки специалистов беспилотных систем, объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», - отмечается в сообщении.

В ведомстве утверждают, что «средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 516 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.