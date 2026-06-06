Населенный пункт в Харьковской области Украины был взят под контроль в результате «решительных действий» подразделений группировки войск «Север», - утверждают в российском ведомстве

В МО РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Шевченко Населенный пункт в Харьковской области Украины был взят под контроль в результате «решительных действий» подразделений группировки войск «Север», - утверждают в российском ведомстве

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск населенного пункта Шевченко в Харьковской области Украины. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в субботу, 6 июня.

Населенный пункт был взят под контроль в результате «решительных действий» подразделений группировки войск «Север», - отметили в российском ведомстве.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах», - следует из публикации.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 911 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», -добавили в МО РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.