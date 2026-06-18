В МО РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Рай-Александровка

Olga Keskin
18 Июня 2026•Обновить: 18 Июня 2026
В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск населенного пункта Рай-Александровка в Донецкой области Украины. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в четверг, 18 июня.
В ведомстве отметили, что населенный пункт был взят под контроль в результате «активных и решительных действий» подразделения «Южной» группировки войск.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», - говорится в сообщении.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 992 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - добавили в МО РФ.
Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.