Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию

В МО РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Новый Донбасс Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск населенного пункта Новый Донбасс в Донецкой области Украины. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства во вторник, 16 июня.

В ведомстве отметили, что населенный пункт был взят под контроль в результате «активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр».

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах», - следует из публикации.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» и 491 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - добавили в МО РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.