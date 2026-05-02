Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию

В МО РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Мирополье в Украине Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск населенного пункта Мирополье в Сумской области Украины. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в субботу, 2 мая.

В российском ведомстве утверждают, что «в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Мирополье Сумской области».

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, военным аэродромам, объектам портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», - следует из публикации.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 505 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - добавили в МО РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.