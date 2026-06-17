Населенный пункт в Донецкой области был взят под контроль в результате «активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр», - Минобороны РФ

В МО РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Кутузовка Населенный пункт в Донецкой области был взят под контроль в результате «активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр», - Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск населенного пункта Кутузовка в Донецкой области Украины. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в среду, 17 июня.

В ведомстве отметили, что населенный пункт был взят под контроль в результате «активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр».

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен украинский боевой десантный катер «Combat Boat 90» шведского производства, нанесено поражение объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах», - говорится в сообщении.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - добавили в МО РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.