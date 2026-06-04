В российском ведомстве отметили, что этот населенный пункт является «важным узлом обороны противника» в Запорожской области

В МО РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Комсомольское В российском ведомстве отметили, что этот населенный пункт является «важным узлом обороны противника» в Запорожской области

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск населенного пункта Комсомольское (Гуляйпольское) в Запорожской области Украины.Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в четверг, 4 июня.

Комсомольское был взят под контроль в результате «активных и решительных действий» подразделения группировки войск «Восток», отметили в российском ведомстве, указав на то, что этот населенный пункт является «важным узлом обороны противника» в Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», - следует из публикации.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire» чешского производства и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - добавили в МО РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.