«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанское Сумской области», - утверждают в Минобороны РФ

В МО РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Иволжанское «Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанское Сумской области», - утверждают в Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск населенного пункта Иволжанское в Сумской области Украины. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в среду, 24 июня.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанское Сумской области», - следует из публикации.

В ведомстве отметили, что «оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение центру беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и хранилищам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах».

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - добавили в МО РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.

