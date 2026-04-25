В МО РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Бочково в Харьковской области Украины

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск населенного пункта Бочково в Харьковской области Украины. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в субботу, 25 апреля.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Бочково Харьковской области», - следует из публикации.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили о нанесении «массированного удара» по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины.

«За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины)», - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ночных атак по территории страны погибли четыре человека, более 30 получили ранения.