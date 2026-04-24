В МО РФ сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов за неделю С 18 по 24 апреля ВС РФ нанесены «шесть групповых ударов» по объектам ВПК Украины - Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск двух населенных пунктов в Украине в период с 18 по 24 апреля. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в пятницу, 24 апреля.

«В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Ветеринарное Харьковской области», - следует из публикации.

Кроме того, в российском ведомстве утверждают, что населенный пункт Гришино в Донецкой области перешел под контроль при «активных действиях» подразделения группировки войск «Центр».

«С 18 по 24 апреля, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», - отметили в МО РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.