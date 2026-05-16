В МО РФ сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Харьковской области Украины

Населенные пункты Боровая и Кутьковка были взяты под контроль в результате «активных действий» подразделения группировки войск «Запад», - утверждают в МО РФ

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск двух населенных пунктов в Харьковской области Украины. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в субботу, 16 мая.

В российском ведомстве утверждают, что населенные пункты Боровая и Кутьковка были взяты под контроль в результате «активных действий» подразделения группировки войск «Запад».

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, используемых ВСУ, местам сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», - следует из публикации.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - добавили в МО РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.