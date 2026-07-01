Речь идет о населенных пунктах Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской области

В МО РФ сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Украине Речь идет о населенных пунктах Украинское в Харьковской области и Копани в Запорожской области

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск двух населенных пунктов в Украине. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в сренду, 1 июля.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Украинское Харьковской области», - следует из публикации.

Кроме того, в ведомстве отметили, что «подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника» и взяли под контроль населенный пункт Копани Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым ВСУ, цеху по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» и месту их хранения, площадкам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета большой дальности и 602 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

«Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера», - добавили в МО РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.

