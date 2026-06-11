В российском ведомстве утверждают, что под контроль российских войск перешли населенный пункт Охримовка в Харьковской и Роскошное в Донецкой областях Украины

В МО РФ сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Украине В российском ведомстве утверждают, что под контроль российских войск перешли населенный пункт Охримовка в Харьковской и Роскошное в Донецкой областях Украины

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск двух населенных пунктов в Украине. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в четверг, 11 июня.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Охримовка Харьковской области», - следует из публикации.

В ведомстве отметили, что населенный пункт Роскошное в Донецкой области был взят под контроль в результате «решительных действий» подразделения «Южной» группировки войск.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что «средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».



«Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ (Вооруженных сил Украины)», - добавили в МО РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.