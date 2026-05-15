В МО РФ сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Украине Речь идет о населенном пункте Чайковка в Харьковской области и Чаривное в Запорожской области

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях Украины. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в пятницу, 15 мая.

«Вчера в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Чайковка Харьковской области», - следует из публикации

В российском ведомстве утверждают, что подразделения группировки войск «Восток» «продолжили продвижение в глубину обороны противника и в течение прошедших суток» взяли под контроль населенный пункт Чаривное Запорожской области.

«С 12 по 15 мая, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», - следует из публикации.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.