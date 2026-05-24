В МО РФ опровергли удары по гражданской инфраструктуре в ходе атаки на Киев и Киевскую область По объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не осуществлялось, заявили в ведомстве

Российские военные заявили, что в ходе массированного удара с применением ракет «Кинжал», «Циркон», «Орешник» не осуществлялось поражение гражданской инфраструктуры Украины. Об этом в Минобороны РФ сообщили в воскресенье, 24 мая.

«Среди пораженных 24 мая в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА целей, – объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского минобороны и другие пункты управления ВСУ», - следует из публикации.

В МО РФ заявили, что по объектам гражданской инфраструктуры Украины никаких ударов не планировалось и не осуществлялось.

С начала суток в Украине в результате атак пострадали не менее 83 человек, есть погибшие, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале в воскресенье, 24 мая.

По его словам, удар был тяжелым, противник применил 90 ракет разных типов, включая 36 баллистических. «Также запущено 600 дронов. К сожалению, не всю баллистику удалось сбить», - отметил глава государства.

Зеленский сообщил, что больше всего попаданий зафиксировано в Киеве, главной целью этой атаки стала именно столица.

«Путин уже и слово «ура» нормально выговорить не может — шамкает, — а все еще своими ракетами «побеждает» жилые дома. Три российские ракеты по объекту водоснабжения, сжег рынок, повредил десятки жилых домов, несколько обычных школ. Запустил свой «Орешник» по Белой Церкви. Реально неадекватный человек», - следует из публикации.