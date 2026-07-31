Ограничения будут действовать с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года

В Московском регионе и Курской области РФ вводится запрет на майнинг криптовалют Ограничения будут действовать с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года

Правительство России с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года вводит запрет на майнинг криптовалюты в нескольких регионах — в том числе Москве, Московской области и отдельных территориях Курской области.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно этой информации, ограничения будут действовать с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года.

В апреле с предложением о запрете майнинга в Московском регионе выступило Минэнерго Подмосковья. По данным ведомства, В Москве и Московской области на майнинг тратится порядка 1 ГВт энергии.