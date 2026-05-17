В Московской области сообщили о гибели трех и ранении 12 человек при атаке БПЛА За ночь, по данным Минобороны РФ, средства ПВО нейтрализовали 556 дронов

В Московской области в результате массированной атаки БПЛА погибли три человека, сообщил глава региона Андрей Воробьев утром в воскресенье.

«Химки (мкр. Старбеево) — в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. На месте работают спасатели и все оперативные службы», - написал Воробьев в Telegram-канале.

Также, по его словам, мужчина и женщина погибли в деревне Погорелки в городе Мытищи. «Там БПЛА попал в строящийся дом. На месте работают все службы. От обломков повреждения получил еще один дом — там пострадавших нет», - отметил глава региона.

Он добавил, что беспилотники повредили многоквартирные и частные дома в Красногорске и Истре. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина.

Еще один частный дом загорелся в результате падения БПЛА в деревне Субботино (Наро-Фоминский округ). Кроме того, атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, добавил Воробьев.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром в воскресенье сообщил, что в результате атаки БПЛА, по предварительным данным, ранено 12 человек, в основном пострадали строители Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

«В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена», - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. По словам Собянина, за последние сутки сбито больше 120 БПЛА.

Минобороны РФ сообщило о поражении 556 дронов

Дежурными средствами ПВО с 22:00 субботы до 7:00 воскресенья над регионами России перехвачены и уничтожены 556 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что БПЛА нейтрализованы над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, аннексированного Крыма и акваториями Черного и Азовского морей.

Обломки БПЛА упали на территорию аэропорта Шереметьево

Падение обломков БПЛА зафиксировано на территории столичного аэропорта Шереметьево, сообщила пресс-служба авиагавани утром в воскресенье.

«Обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в социальной сети.

Пострадавших и разрушений нет, ситуация в пассажирских терминалах спокойная, аэропорт обеспечивает обслуживание пассажиров и воздушных судов в стабильном режиме, добавили в пресс-службе.

Минтранс РФ: на запасные аэродромы перенаправлен 51 самолет

Более пятидесяти самолетов ушло на запасные аэродромы в воскресенье из-за ограничений работы аэропортов Москвы, сообщил Минтранс РФ.

«Минувшей ночью и ранним утром из-за временно вводимых ограничений на использование воздушного пространства на запасные аэродромы «ушел» 51 самолет», - сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы. По данным Минтранса, 32 рейса задержаны на вылет более двух часов. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме.

За ночь в Брянской области сбиты 201 БПЛА

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о нейтрализации в регионе 201 БПЛА.

«В период с 22:00 субботы до 7:00 воскресенья над территорией Брянской области... уничтожен 201 вражеский БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», - написал он в социальной сети.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине.

Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо».

В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым. ​​​​​​​