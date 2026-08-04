В Московской области РФ сообщили о 5 погибших и 10 пострадавших в результате атаки БПЛА Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 320 БПЛА самолетного типа - Минобороны РФ

Пять человек погибли, десять пострадали в результате атаки БПЛА на Московскую область, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«Сегодня утром силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано. Также повреждены электроподстанция и административное здание. На месте продолжают работать пожарные и все оперативные службы», - заявил губернатор в публикации в Telegram-канале во вторник, 4 августа.

По его словам, семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки, отметил он.

Воробьев также сообщил, что в деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Возникшее возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

Последствия атаки в Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что после попадания БПЛА в складскую зону в Красном Бору Тосненского района произошло возгорание.

«Атака была произведена противником по гражданскому объекту - на склады объединенной компании Wildberries и Russ. Создан оперативный штаб. Для тушения пожара сформированы необходимые силы и средства ЛЕНОБЛПОЖСПАСА и ГУ МЧС Ленинградской области», - следует из публикации в социальной сети.

В течение ночи средства ПВО перехватили 320 БПЛА

В Минобороны РФ во вторник, 4 августа сообщили о перехвате 320 БПЛА в течение ночи.

«В период с 20.00 мск 3 августа до 8.00 мск 4 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - следует из публикации на канале российского оборонного ведомства в социальной сети.

Дроны, по данным МО РФ, уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и аннексированного Крыма.

Удары по портам Украины

В другой публикации ведомства говорится, что в течение вечера 3 августа ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, «задействованным в интересах ВСУ».

В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами в Одесской области поражены Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал в порту Черноморск, где «ВСУ осуществляли ремонт военной автомобильной техники, хранение боеприпасов и ГСМ», а в порту Николаев – морское судно типа «сухогруз» с грузами военного назначения.

Кроме того, как утверждает ведомство, в порту Южный – морское судно типа «сухогруз», осуществлявшее разгрузку военных грузов.

На переходе морем южнее Одессы поражены два морских судна типа «сухогруз», доставлявшие вооружение и военное имущество в порты Украины, заявили в ведомстве.

Атаки дронов на российские регионы

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства.