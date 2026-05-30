В Москве прошла конференция «Память запахов на протяжении истории» Одеколон появился как лекарственное средство и стал широко использоваться после Французской революции 1789 года - напомнила Бихтер Тюркан Эргюль

В столице России, Москве, прошла конференция «Память запахов на протяжении истории».

На конференция, организованной в рамках проекта «Беседы на платформе турецкого искусства» Центра восточной литературы Государственной библиотеки России в Москве, принимали участие координатор Института Юнуса Эмре (YEE) в Москве Эрсин Акбулут, основатель Ассоциации культуры ароматов и туризма Бихтер Тюркан Эргюль и многочисленные гости.

Выступавшая на конференции парфюмер и эксперт по ароматам Эргюль рассказала об истории развития парфюмерии и значениях, которые вкладываются в ароматы.

Эргюль рассказала, что история парфюмерии началась с использования благовоний в религиозных ритуалах в древней Месопотамии и Египте, и отметила, что первая в мире формула парфюма была найдена в Месопотамии Таппути.

Она напомнила, что Таппути изготавливала первые духи и мази из цветов, масел и различных растений, оставив после себя вечное наследие в области химии и парфюмерного искусства.

По ее словам, в Древнем Риме ароматам придавали большое значение. Она перечислила значения, которые вкладывались в запахи в иудаизме, христианстве и исламе: «В исламе аромат — неотъемлемая часть повседневной жизни. Пророк Мухаммед, любивший приятные запахи, оставил мусульманам в качестве сунны традицию пользоваться благовониями».

Рассказывая о том, что в период Российской империи ароматы занимали важное место во дворце и дворцовых садах, Эргюль сообщила, что российская императрица Екатерина II привезла парфюмеров из Флоренции.

В Османской империи ассортимент ароматов был очень богат

Эргюль подчеркнула, что и в Османской империи ароматам придавали большое значение:

«В Османской империи ассортимент ароматов был очень богат, и ароматам придавали большое значение. Когда шли просить руки девушки, с собой брали аромат лилии. Аромат лилии означал, что девушка желанна. Если в напитках, предлагаемых гостю, в шербе чувствовался аромат гвоздики, это означало, что девушка будет отдана замуж. Если же в напитках не чувствовался аромат гвоздики, это означало, что в доме нет девушки, которую можно было бы выдать замуж. Женщине, которая собиралась рожать, наносили розовое масло на сонные артерии и на внутреннюю сторону запястий».

Рассказывая об истории одеколона, Эргюль пояснила, что он появился как лекарственное средство и стал широко использоваться после Французской революции 1789 года.

Это было связано с законодательством Франции того времени: «В те времена духи могли привести к смерти. Поэтому вместо духов стали широко использовать одеколон».

Эргюль добавила, что изобретателем одеколона был итальянский парфюмер Иоганн Мария Фарина.

Для каждого человека можно создать парфюм, соответствующий запаху его кожи

Рассказывая о технике создания парфюмов, Эргюль отметила, что ароматы парфюмов состоят из трёх нот: базовой, средней и верхней, и добавил: «Основной аромат парфюма определяет базовая нота».

По ее мнению, можно создать парфюм, подходящий к запаху кожи каждого человека, у человеческих эмоций тоже есть свой запах.

Бихтер Тюркан Эргюль предоставила участникам конференции пробники из своего архива и рассказала о составе каждого из них.

Участникам конференции был преподнесен подарок — аромат, созданный Эргюль, представляющий собой смесь лилии долины и розы, которую использовала русская императрица Екатерина II.