В Москве под автомобилем обезвредили подозрительный предмет После проверки специальные службы приняли решение обезвредить его путем детонации

На юго-западе Москвы специалисты обезвредили подозрительный предмет, обнаруженный под автомобилем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

В Следственном комитете РФ сообщили, что подозрительный объект нашли во время проверочных мероприятий. После проверки специальные службы приняли решение обезвредить его путем детонации. В результате инцидента никто не пострадал.



В настоящее время Главное следственное управление СК по Москве проводит необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Между тем, российские телеграм-каналы сообщают, что в результате подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Дамир Давыдов.

Официально эта информация не подтверждена.