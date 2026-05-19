В Москве отметили День памяти Ататюрка, молодежи и спорта Мероприятие прошло в посольстве Турции в РФ

В посольстве Турции в Москве состоялось мероприятие, посвященное отмечаемому 19 мая Дню памяти Ататюрка, молодежи и спорта.

В нем приняли участие посол Турции в РФ Танжу Бильгич, представители турецких структур, осуществляющие деятельность в России турецкие предприниматели и турецкие студенты, обучающиеся в российских вузах.

Программа началась с минуты молчания и исполнения государственного гимна Турции.

В своем выступлении посол Бильгич напомнил, что ровно 107 лет назад - 19 мая 1919 года основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк высадился в Самсуне. Это событие ознаменовало начало масштабной Национально-освободительной борьбы турецкого народа.

"19 мая, День памяти Ататюрка, молодежи и спорта олицетворяет собой не только начало нашей национальной борьбы, но и символ решимости, целеустремленности и воли нашей нации, ее устремленности в будущее. То, что Ататюрк даровал этот знаменательный день нашей молодежи, является одним из ярчайших проявлений его уверенности в будущем нашей Республики",-сказал дипломат.

Посол выразил уверенность, что и на втором столетии Республики молодежь будет способствовать всестороннему развитию Турции, в том числе в области науки, искусства, дипломатии, технологий и спорта. Бильгич подчеркнул, что Турция уверенно движется в будущее, опираясь на свою богатую историю, сильные государственные традиции и динамичное молодое население.

Глава дипмиссии отметил, что сегодня около 1500 турецких студентов обучаются в университетах различных городов России. По его словам, 150 из них задействованы в проекте строительства АЭС «Аккую», а 22 являются стипендиатами Министерства национального образования. «Помимо наших студентов, в России проживает много наших соотечественников школьного возраста. Я хотел бы особо подчеркнуть, что мы активизируем подготовку к открытию в Москве турецкой школы для этих детей, продолжая с этой целью работу по формированию необходимой правовой инфраструктуры»,-сказал он.

Выступивший на мероприятии студент Российского университета дружбы народов (РУДН) Мерич Дорук также подчеркнул значимость отмечаемой сегодня знаменательной даты.