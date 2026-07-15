В Москве отметили День демократии и национального единства 15 июля Турецкий народ успешно прошел это испытание, именно поэтому 15 июля стало днём победы- заявил посол Танджу Бильгич

В столице России, Москве, состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню демократии и национального единства 15 июля. В мероприятии, организованном в Посольстве Турции в Москве, приняли участие посол Танджу Бильгич, советники посольства, представители турецких учреждений и организаций, турецкие бизнесмены и приглашенные гости.

Мероприятие началось с минуты молчания и исполнения гимна «Истикляль», после чего был продемонстрирован короткий видеоролик о событиях 15 июля. После выступления советника по внутренним делам Посольства Турции в Москве Эркана Чапара, посвященного значению и важности этого дня, советник по делам религии Эмин Патан прочитал молитву в память о жертвах 15 июля.

Посол Бильгич в своем выступлении отметил, что 15 июля 2016 года Турция пережила один из самых мрачных дней в своей истории: «Оружие турецкого народа было направлено против самого народа членами террористической организации Фетхуллаха (FETÖ). Эта вероломная террористическая организация попыталась осквернить имя нашей армии, полиции и жандармерии — колыбели пророков».

Посол, подчеркнул, что турецкий народ успешно прошел это испытание, именно поэтому 15 июля стало днём народной победы.

«События той ночи 15 июля вошли в историю не просто как попытка предательского государственного переворота, но и как кровавый террористический акт, целью которого было свержение демократически избранного правительства, нашего президента и конституционного порядка в Турецкой Республике», — заявил Бильгич.

В ведущей российской газете рассказали о борьбе с FETÖ

Посол Турции в Москве Танджу Бильгич написал статью для одной из ведущих российских газет «Коммерсантъ» по случаю Дня демократии и национального единства 15 июля.

«15 июля: защита государственного суверенитета и совместное противостояние угрозам нового поколения» В статье, опубликованной под этим заголовком, Бильгич напомнил, что в ночь на 15 июля 2016 года в Турции террористическая организация Фетхуллаха (FETÖ), на протяжении многих лет тайно проникшая в стратегические государственные учреждения, предприняла кровавую попытку государственного переворота с целью свержения конституционного порядка, устранения избранного президента, правительства и Великого национального собрания Турции.

Отметив, что турецкий народ, откликнувшись на призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана, вышел на улицы, чтобы отстоять конституционный порядок, посол сообщил, что в результате попытки государственного переворота, организованной FETÖ, 251 гражданин погиб, а более 2 тысяч получили ранения.

По его словам, эта организация, на протяжении многих лет действовавшая под прикрытием образования и гражданского общества, на самом деле являлась тайной структурой, стремившейся захватить государственный аппарат изнутри. Организация, систематически проникая в армию, правоохранительные органы, судебную систему и бюрократический аппарат, пыталась установить свою собственную иерархию вместо законного государственного порядка.

«В этом плане события 15 июля содержат важные уроки, касающиеся угроз безопасности нового поколения, с которыми сталкиваются современные государства, — заявил Бильгич. — Террористические организации теперь пытаются проникнуть в государственные институты не только с помощью вооруженных методов, но и через структуры, маскирующиеся под гражданские организации. Поэтому институциональная устойчивость государств стала неотъемлемой частью национальной безопасности».

Подчеркнув, что ни одно суверенное государство не может оставаться равнодушным к организации, направляющей оружие на собственный парламент и граждан, дипломат отметил, что Турция также решительно продолжает борьбу с FETÖ в рамках принципов правового государства и что государственные учреждения очищены от этой структуры.

Общее понимание между Турцией и Россией в борьбе с FETÖ

Он отметил, что в этом вопросе между Турцией и Российской Федерацией существует важное взаимопонимание: «Россия стала одной из стран, которые на раннем этапе распознали истинную сущность FETÖ, скрывающуюся под маской образования и гражданского общества, и приняли необходимые меры. Одним из первых лидеров, позвонивших в ночь на 15 июля нашему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и выразивших ему свою поддержку, стал президент Российской Федерации Владимир Путин. Поддержка, оказанная г-ном Путиным в деле защиты конституционного порядка, а также то, что после попытки государственного переворота наш президент совершил свой первый зарубежный визит в Россию и 9 августа 2016 года встретился с г-ном Путиным в Санкт-Петербурге, стали важными показателями доверия между двумя странами».

По его словам, Турция и Россия разделяют мнение о том, что государственный суверенитет, защита конституционного порядка и недопущение внешнего вмешательства во внутренние дела являются основополагающими принципами международной системы, подчеркнул, что разграничение между террористическими организациями и использование некоторых структур в качестве инструментов в геополитических расчетах в долгосрочной перспективе будет угрожать безопасности всех стран.

«У терроризма нет ни географии, ни границ. Разумеется, Турция и Россия не обязаны соглашаться по всем вопросам. Однако благодаря активному диалогу между нашими лидерами наши разногласия удается урегулировать на основе взаимного уважения; наше сотрудничество, развивающееся в сферах энергетики, торговли, туризма, транспорта и региональной безопасности, продвигается на прочной основе. За прошедшие 10 лет события 15 июля не ослабили государственный потенциал Турции, а, напротив, сделали нашу страну более устойчивым и уверенным в себе игроком», — резюмировал посол.