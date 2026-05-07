В Москве ограничат мобильный интернет 9 мая по соображениям безопасности

Министерство цифрового развития России сообщило о введении временных ограничений на мобильный интернет в Москве 9 мая с целью обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы.

«Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая. При этом в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркнули в ведомстве, «для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету - в том числе к «белому списку» сайтов - и сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены».

«Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений, - добавили в ведомстве.

В Москве время от времени вводятся ограничения на работу мобильного интернета в связи с атаками украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее, 4 мая, крупные операторы связи предупредили о возможных отключениях мобильного интернета и смс с 5 по 9 мая в Москве и Подмосковье из соображений безопасности.

В последнее время фиксируется рост числа атак украинских БПЛА на Москву.